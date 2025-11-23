µÓËÜ²È»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Âè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN¾­·³¡×¤Î¼ç±é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¿¿ÅÄ¹­Ç·¡Ê65¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£03Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¡ÖSHOGUN¡×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»°Ã«»á¤Ï¡ÖÁ°¤ËÃæ°æµ®°ì