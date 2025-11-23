YOSHIKI¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¥¢¥ë¥¦¥é¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡Ê¥Ø¥°¥é¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãHegra Candlelit Classics¡ä¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢½Ñ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¼õ¤±¤¿»°ÅÙÌÜ¤Î·ÛÄÇ¼ê½Ñ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñ¸ò70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤ò·ë¤Ö¡ÈÊ¸²½¸òÎ®¤Î²Í¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸ÅÂå°äÀ×¡¦¥Ø¥°¥é¤ËÎ©¤ÄÎò»ËÅª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡YOSHIKI ²èÁü