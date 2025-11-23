°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ­ÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤ËÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª ¡¦°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¤Ï ¡¦°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¾ì½ê ¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤