¥«¥Ê¥À¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Ç¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Æ»¶ñ¤ò»È¤¦ÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿/Haíɫzaqv Wolf & Biodiversity Project¡ÊCNN¡Ë¥«¥Ê¥ÀÀ¾Éô¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Ç¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Àè½»Ì±¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥«¥ËµùÍÑ¤Î¤ï¤Ê¤¬·«¤êÊÖ¤·²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¥¯