¡Ò¡Ö¤³¤ì¤ÇÆ£°æ¤¬º¤¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Æ£°æÁïÂÀ¤Î¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É¤¬ßÚÎö¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë°ËÆ£¾¢¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤âÊø¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡Ê¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡Ë¤Ï2¾¡2ÇÔ¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÂè5¶É¤¬10·î28Æü¤Ë»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£