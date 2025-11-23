¢£23Æü¡ÊÆü¡¦¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤âÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤â±À¤¬Â¿¤¯¡¢±è´ßÉô¤Ç±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹ÆüÃæ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌÆüËÜ¤È´ØÅì¤Ï11¡î¤«¤é15¡î¤¯¤é¤¤¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÀ¾¤Î³ÆÃÏ¤Ï19¡îÁ°¸å¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¢£½µ´ÖÍ½Êó¡¦Âçºå¤«¤éÆáÇÆ24Æü¡Ê·î¡¦¿¶¤êÂØ¤¨µÙÆü¡Ë¤Ï¶å½£