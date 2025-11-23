¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯11·î20Æü¡¢²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎSpotify¤¬¡¢Â¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÅ¾Á÷¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£5 Ways to Get More out of Your Playlists on Spotify - Spotifyhttps://newsroom.spotify.com/2025-11-20/spotify-playlists-guide-transfer/Spotify simplifies importing playlists from other streaming services | The Vergehttps://www.theverge.com/news/825646/spotify-playlist-importSpoti