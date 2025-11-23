¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈæµÖÆô¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©Îò»Ë¤äÊ©¶µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤°¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤Ó¤¯¤Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡ÖÈæµÖÆô¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢¡ÖÊ©Ìç¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð²È¤·¤¿½÷À­¤ÎÁÎÎ·¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ê©¶µÍÑ¸ì¤Î¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¡Öbhikṣuṇī¡Ê¥Ó¥¯¥·¥å¥Ë¡¼¡Ë¡×¤Î²»¼Ì¸ì¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸ÅÂå¥¤¥ó¥É