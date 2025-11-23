ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾®Æü¸þÊ¸À¤¸ø¼°SNS¤Ï¡ÖÊª±¢¤«¤éÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤ªÆó¿Í¡£¥¹¥­¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Ç¤¹¡ÖÉð»Î¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥à¥é¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¥¹¥­