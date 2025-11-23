º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤á¤¿¤óµª¹Ô¡ô£±£·¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¥¸¥Ó¥¨¥À¥à¥«¥ì¡¼¡ª¡ÚVOICEROID¼ÖºÜ¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦ABSsuper¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¼ÖºÜ¼ç¤Ê¤é¡£Åê¹Æ¼Ô¤ÎABSsuper¤µ¤ó¤¬ÆÁÅç¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¤â¤ß¤¸Àî²¹Àô¡×¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±óÊý¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤­¤¿¤¤ÆÁÅç¤ÎÆ»¤Î±Ø¤È¤·¤Æ¡¢Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ÀÖ¤¤¶¶¤òÅÏ¤ë