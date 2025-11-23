¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1997Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤â¹Ô¤¦INORAN¤¬9·î24Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡ÝRerecorded¡Ý¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î4ºîÌÜ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤ò¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢ºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤«¡£¼«¿È¤Î²»³ÚÅª¤ÊÍèÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú²èÁü10Ëç¡Û¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é½ªËë¥é¥¤¥Ö¡¢¡Öº£¡×¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡Äµ®½Å¥«¥Ã¥È¤Ç¤¿¤É¤ë¡ÖIN