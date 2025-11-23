ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÌ¾Ñë¤Î¶­Æâ¤«¤é2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£3Æü¸å¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é»¦¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·»¤ÈÆ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤ËÄ¹ÃË¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢½÷¤ÎÌ¼¤ÏÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿1999Ç¯¤ÎÍÄ½÷»¦³²»ö·ï¡£11·î22Æü¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¤Ï¡Ö¤ª¼õ¸³»¦¿Í¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢½÷¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¼¤¹¤®¤ë¿´¤Î