»Ò°é¤Æ¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Ã¤­¤ê¤ÎÃËÀ­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì½ï¤Ë²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤êµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç¤ÏÃËÀ­¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÉ×¤ËºÊ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÊì¿Æ¤Î»Å»ö¡©¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬°­¤¯¤Æ¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ê´ÊÃ±