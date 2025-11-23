11·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖµÊÃãÅ¹¤Î¤Ê¤«¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤­¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤