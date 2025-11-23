¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¾ì½ê¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤Î¾¾µ×¿®¹¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Çµ­¤·¡¢ÂçÃ«¤È¤Î