¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬2025Ç¯11·î21Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¹â»Ô»á¤Ï21ÆüÌë¡¢X¤Ë¡ÖG20¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÆüÄø¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½ÐÄ¥ÍÑ²ÙÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÇÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬