¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¡×¡£¼ÑÊª¤ä¤­¤ó¤Ô¤é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ëÌîºÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼½èÍý¤ÎºÝ¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@topvaluofficial¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÎ¢¥ï¥¶¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û³ä¤ì¤º¤Ë¥­¥ì¥¤¡ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¥ì¥ó¥³¥ó¤Î²¼½èÍý³ä¤ì¤º¤Ë¥­¥ì¥¤¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç²¼½èÍý¤ì¤ó¤³¤ó¤ÏÁ¡°Ý¤¬¹Å¤¯¡¢À¸¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢