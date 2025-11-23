¼Ò²ñ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤é¼Â²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ä²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×À­¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¸½ºß¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌ¹­Åç»Ôºß½»¡¦47ºÐÃË