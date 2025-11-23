Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Î¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡Ê¥Þ¥¤¥¯Ìò¡Ë¡¢¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¡Ë¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¦¥£¥ëÌò¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¡Ê·»Äï¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÖOne Last Adventure¡×¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì