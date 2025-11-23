¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤âÁ´Á³Áé¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥é¥ó¥×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦»öÌ³¿¦¡Ë¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò£±Æü20gÀÝ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¿©»öÆâÍÆ¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä²¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òÊä¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊØÄÌ¤Î²þÁ±¤ä¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾Ã¡¢¤µ¤é¤ËÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ£³¥ö·î¤Ç¡Ý£´kg¤òÃ£À®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡ÈÄ²¤«¤éÁé¤»¤ë´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·