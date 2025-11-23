¡Ö¤Þ¤¿Í½Äê¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤¦¤Í¡×¡£¤³¤Î°ì¸À¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À­¤¬°ìÅÙ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£Í¥¤·¤¤¤è¤¦¤Çµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ëÛ£Ëæ¤µ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¸å²ó¤·¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Í½Äê¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê·è¤á¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Öº£¤ÏÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È½ý¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í½Äê¤òÂù¤¹ÃËÀ­¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»þ´Ö¤ò¡ÈºÇÍ¥Àè