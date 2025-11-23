¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ vs ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥­¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOrlando¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ 133 - 121 ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ NBA¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥­¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOrlando¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¥êー¥É