¡ÖºÇ¶á¡¢¤ªÊ¢¤À¤±ÂÀ¤Ã¤Æ¤­¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÇº¤ß¤Ë¸ú¤¯¤Î¤¬¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡È²¼Ê¢¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ»É·ã¡É¤Ç¤­¤ë´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥Ë¡¼¥ì¥¤¥º¥À¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥°¡Û¡£°Ø»Ò¤ËÀõ¤¯ºÂ¤ê¡¢Î¾¤Ò¤¶¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Ê¤²¿­¤Ð¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤Î±ü¤ÈÉ½ÌÌ¤Î¶ÚÆù¤¬Æ±»þ¤ËÆ¯¤­¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê²¼Ê¢¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²¼Ê¢¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Î¼å¤ê¡É¤¬¸¶°øÇ¯Îð¤ò½Å