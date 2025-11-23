¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤¬¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î24¡¦25Æü³Æ18»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSASUKE¡Ù¡£²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¡¢·×8»þ´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¡¢28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²ó¤Ï½é¤Î2ÌëÏ¢Â³¡È¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡É¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡ª»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£11·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØKUNOI