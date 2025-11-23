関西テレビ（カンテレ）の谷元星奈アナウンサー(30)が22日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。 【写真】さすが書道八段の腕前！文字が美しい 便せんに達筆に書かれた文書を掲載。「いつもお世話になっている皆様へ」と書き出し、「私事で大変恐縮ですがこの度結婚することになりました。」と報告。「これらも皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなくより一層目の前の仕事に真摯に向き合い