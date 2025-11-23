GLOBAL SPADE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤¬³Ú´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬¼è°·¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¤òÄÌ¤¹¤â¤Î¤òËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç¡È¿¨¤ì¤ÐÌÄ¤ë¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡É¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ü¥¹¥¿¥¤¥í¥»¥Ã¥È¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯²Æº¢¤Ë¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤·¡¢È¯É½¤Ï10·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ü»È¤¤Êý/Í·¤ÓÊý¥¹¥¿