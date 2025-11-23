¡Ö¥È¥é¥ó¥×È¯¡×¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î´íµ¡¤ÎÃæ¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼çÍ×20¥«¹ñ¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹ÀøºßÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±Í½Â¬²ÄÇ½¤ÊËÇ°×Åê»ñ´Ä¶­¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Îµ¡Ç½²óÉü¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÍèÇ¯¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWTO³ÕÎ½²ñµÄ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñ¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¤­¤¿¡ØÅê»ñ±ß³ê²½¶¨Äê¡Ù