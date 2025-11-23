2022Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÁ´ÅÚ¤ÇÀµµ¬½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¿´Â¡³°²Ê°å¤Ï40¿Í¤¤¤ë¡£¹ª¤ß¤Ê¼êµ»¤Ç´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤ÈÂº·É¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£°å»Õ¤ÎÅû°æÉÚÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²£ÊÂ¤Ó¤ÇÇ¯¸ù½øÎó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤µëÍ¿¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¤Î°å»Õ¤ÎÂÔ¶ø¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤Î¤Ê¤ê¼ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸º¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸å¤â³¤³°Î®½Ð¤ÏÁý¤¨¤ë¡£»Ä¤ë¤Î¤Ï¹âÎð°å»Õ¤È¤«¥ä¥Ö°å¼Ô¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿selimaksan¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤