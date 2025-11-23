¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéºÐ»ÔÈþ¡¹¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÉßÃÏ¤ÎÅìÂ¦¤Ç¤¹¡£11·î23Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÉßÃÏ¤«¤éºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1.2¥áー¥È¥ë～1.5¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¹ñÆ»36¹æ¤ÎÊý¸þ¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£