¥ª¥Õ¤Ëº¸Éª¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î?¤ªº×¤êÃË?¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é³«Éõ¤·¤¿¡£¥«¥¸¥Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¥­¥±¤Ïº¸¼ê¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤Þ¤Þ»õ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò³«Éõ¡£¥­¥±¤Ï¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤À¤¼¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¢¤ò³«Éõ¡£¥®¥Ã¥·¥êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ë