ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡Ö¸¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¡ÄÎëÌÚÊ¡¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¼«¿È¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤¬¡¢ËÜÍè11·î21Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¸ø³«±ä´ü¡£¡Ö¸½¼Â¤ÎÈï³²¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÌÊÌ©¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø³«»þ´ü¤òºÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£