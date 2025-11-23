µÓËÜ²È»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥È¡¼¥¯¡£»°Ã«»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ê½¢Ç¤¤«¤é¡Ë1¥«·î¤¿¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤ËËÍ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¹â¹»µå»ù¤¬¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë