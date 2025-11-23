NHK½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¤Ï23Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×ÅúÊÛ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¼ýÂ«¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¡¢È¯¸À¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢11·î7Æü¤Î¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÈÃæ¹ñ¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤Ë¤è¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î°­²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢22Æü¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤À