■スピードスケート ワールドカップ第2戦（日本時間23日、カナダ・カルガリー）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートＷ杯第2戦がカナダ・カルガリーで行われた。女子1500mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分51秒68で2位、今季初の表彰台となった。女子1500mに出場した郄木、W杯第1戦ではこの種目で中盤