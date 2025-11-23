¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤ÏÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹Í­¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤­¤ë¤³¤È¤â¡£À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤³¤¦¡×¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÁªÂò¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡ÄÇ¯¶â¼õµë¤ÎÍî¤È¤··ê»³ËÜ·ò»Ê¤µ¤ó¡Ê70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Ä¹Ç¯¡¢Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¸å¤â¾üÂ÷¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ65ºÐ¤«¤é¤Ï·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆ¯¤­Â³¤±¤Æ¤­