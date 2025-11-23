2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ­»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯9·î11Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö2024Ç¯10·î¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÉÞÍÜ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÄÍ±ÛºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÊ£»¨¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê