¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÆÊÌÚ¸©ºß½»¤ÎÈ¢ÀÐ¥·¥Ä¥¤¤µ¤ó¤¬º£Ç¯11·î¡¢109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï1916(ÂçÀµ£µ)Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤â·Ð¸³¡£14ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢£¶Ç¯´Ö¤Î¸«½¬¤¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ20ºÐ¤ÇÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û109ºÐ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡¢°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²áµî¤â¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î¸½ºß   ¤·¤«¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¶õ½±¤ÇÅ¹¤Ï¾Æ¤±¡¢É×¤ÏÀï»à¡£½ªÀï¸å¤ËÃÏ¸µ¤Ç³«¶È¤·¤¿