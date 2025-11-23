¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÍýÍÆ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿È¢ÀÐ¥·¥Ä¥¤¤µ¤ó¤¬º£Ç¯11·î10Æü¡¢109ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ï1916(ÂçÀµ£µ)Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢20ºÐ¤ÇÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤éÀïÃæÀï¸å¤ò·Ð¤ÆÌó90Ç¯´Ö¥Ï¥µ¥ß¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈ¢ÀÐ¤µ¤ó¤Ë¡¢109ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤ä»Å»ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ) ¡Ú²èÁü¡Û109ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÇÙ³èÎÌ¤ÇÃÂÀ¸Æü¥±ー¥­¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤­¾Ã¤¹À¤³¦ºÇ¹â