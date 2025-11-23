¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡ªº´µ×´Ö¼ëè½¤Î¥É¥ì¥¹»ÑºÇ½ªÁÈ¤Î¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢ÌÚ¸Í°¦¡¢º£Âç²ñ2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤Ë³ÎÄê¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Î3¿Í¤¬¸áÁ°9»þ20Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡£2ÂÇº¹2°Ì¤ËÌÚ¸Í¡¢