»ÒÏ¢¤ì¤Î¥Û¥à¥Ñ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¤â¤¦¤¹¤°¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»Ò¤É¤â¥¦¥±¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤ò¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ï¤·¤Þ¤­¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤âºî¤ì¤ë ¤Ï¤·¤Þ¤­¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£ÇöÎÏÊ´¤ä¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Í¤òºî¤ê¡¢