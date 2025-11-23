Image: Amazon ËüÇ½¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£¸°¤äºâÉÛ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼º¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëËº¤ìÊªËÉ»ß¥¿¥°¡£¼ÂºÝÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤ËÎÉ¤µ¤²¤Ê¤Î¤¬¡¢MiLi¡Ê¥ß¥ê¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖLiTag Duo¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤Ç¤¹¡£Android¤Ë¤â»È¤¨