¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ç¸¥²Ö¤¹¤ë»Ñ¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡ÉÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î3Æü¡¢89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ï11·î21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤À¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä Ä¹ÅèÌÐÍº ¤ªÊÌ¤ì