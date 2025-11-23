¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û ½ç°Ì ¥³ー¥ÉÌÃÊÁ Íø²ó¤ê 11/21½ªÃÍ ·è»»´ü 1£É£Î£Ö6.53 65,10025/12 2¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò6.04 81,30025/11 3¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë5.92128,20026/01 4¥µ¥à¥Æ¥££Ò5.91118,30026/01 5»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É5.84147,60026/01 6¥¿¥«¥é¥êー¥È