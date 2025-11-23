アイドルグループ「KEY TO LIT」（読み：きてれつ）の岩粼大昇さんが、ベルギー・フランス合作映画を原作に英国でミュージカル化された「ロマンティックス・アノニマス」の日本版初演で主演を務めることが分かりました。【写真を見る】【 KEY TO LIT・岩粼大昇 】英舞台・東京初演「ロマンティックス・アノニマス」に主演決定スコット・シュワルツ氏の演出に「どんな自分が引き出されるのか楽しみ」物語は、経営難を