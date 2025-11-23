MLB¸ø¼°X¤¬¸ø³«ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤«¤é¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÇ¯´Ö¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼100·æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¸ø¼°X¤Ç90°Ì¤«¤é81°Ì¤Þ¤Ç¤ò¸ø³«¡£85°Ì¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬4·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÊÄËë¤«¤é20Æü¤¢¤Þ¤ê¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥í¥¹¿¿¤ÃÂþÃæ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£³°¤ËÆ¨¤²¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¹ë²÷¤ËµÕÊý¸þ