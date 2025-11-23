¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÏÀéÍÕÉ´²»¤¬Í¥¾¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ï¸½ÃÏ22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×217.22ÅÀ¤ÇÀ©¤·¡¢12·î4Æü³«Ëë¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î½÷»Ò¤Ï½Ð¾ìÁ´6Áª¼êÃæ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬4¿Í¤òÀê¤á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤­¤ä´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤âÏ³¤ì¤¿¡£ÀéÍÕ¤¬¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤ËÂ³¤¤¤ÆGPÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î