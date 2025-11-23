¡Ò¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡õ¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÇËÌ³¤Æ»Áªµó¶è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÖËÌ³¤Æ»4¶è¤Ï¸øÌÀ¤¬¸õÊäÍÊÎ©¤òÃÇÇ°¡×¡Ô½°±¡Áª¡È1·î²ò»¶¡É´°Á´Í½Â¬¡¦ËÌ³¤Æ»ÊÔ¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¶Ã°Û¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¯¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¡£¥µ¥Ê¥¨¥Ö¡¼¥à¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ëº£¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¤Î¡È1·î²ò»¶ÏÀ¡É¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¡¢À¯¼£¹­Êó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½êÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÅÄÀµ»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë¡Ø½°±¡Áª¡ÖÁ´289Áªµó¶è¡×´°Á´Í½Â¬¡Ù¤ò¶ÛµÞ¼Â»Ü¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Á°