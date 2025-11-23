¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î³¤¾å¤Ç¡¢´ÏÄú¤¬ÇúÈ¯¤·³¤¤ËÄÀ¤àÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤¬·³»ö±é½¬¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Àø¿å´Ï¤ÎÂÇ·âÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î³¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤Ö°ìÀÉ¤ÎÁ¥¤¬ÂçÇúÈ¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤¬¡¢ÇúÈ¯¤ÏËÜÊª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á¥¤¬¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÄÀ¤à»Ñ¤âËÜÊª¤À¡£°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼ÇúÈ¯¤Ïµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Àø¿å´Ï¤Î¡ÈÂÇ·âÎÏ¡É¤ò¼Â¾Ú¤³¤ì¤ÏNATO¤¬¸ø³«¤·