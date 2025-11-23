¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ½Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖStray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¡×¤¬¡¢Spotify¤Ç¿·¤·¤¤µ­Ï¿¤òÎ©¤Æ¤¿¡£21Æü¤Ë¡ÖSKZ IT TAPE¡×¤Î¡ÖDO IT¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢È¯ÇäÁ°¤Î¥×¥ê¥»¡¼¥Ö¡Ê»öÁ°ÊÝÂ¸¡Ë¿ô¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¡ÖSpotify¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢100Ëü²ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏK¡ÝPOP¥¢¥ë¥Ð¥à½é¤Îµ­Ï¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¡ÖThe Life of a Showgirl¡×¡¢¥Æ¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¤Î¡ÖDeadbeat¡×¤ËÂ³¤­¡¢ÎòÂå3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢