G20=20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÉÔ»²²Ã¤ÎÃæ¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬µÄÄ¹¹ñ¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï22Æü¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀG20¤Î¼óÇ¾Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥±¥ê¡¼ÉûÊóÆ»´±¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¶¯¤¤È¿ÂÐ¡×¤ÎÃæ¡¢µÄÄ¹¹ñ¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤¬ºÎÂò¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥ê¡¼ÉûÊóÆ»´±¤Ï